Lava Jato é inspiração para romance curitibano

O livro ‘O Inferno é Verde’, do jornalista e psicólogo Reginaldo Daniel Silveira, descreve uma ação chamada Operação Green Hell, força tarefa criada por uma agência internacional de inteligência para investigar o tráfico de drogas a partir de guerrilhas na Amazônia.

O romance psicológico, que em parte também se passa em Curitiba e no Litoral do Paraná, pretende atrair pelas referências à realidade brasileira e pela riqueza do arranjo literário.

A inspiração inicial, descompromissada e natural, acabou sendo influenciada pela realidade brasileira após a Lava Jato. A história começa com o assassinato de uma agente na Serra do Mar, empurrada em um precipício na BR-277, entre Curitiba e o litoral.

O protagonista da história, também agente internacional, passa a investigar o caso e termina preso na Amazônia. Depois, ele consegue escapar, após reunir informações sobre uma organização criminosa.

O autor menciona personagens centrais da Lava Jato, da corrupção brasileira, e cita outras referências contemporâneas. A obra colocada como entretenimento traz conexões críticas ao cenário do mundo contemporâneo. A tecnologia também integra a trama por meio de mecanismos utilizados pelos personagens. Outro paralelo é a agência internacional de investigação criada pelo autor, elaborada como alternativa às organizações existentes. O resultado final, segundo Reginaldo, se mostra como modelo ideal para compor um roteiro cinematográfico.

Com enredo particular, o livro paranaense promete se destacar entre as produções nacionais do gênero em 2018. Mesmo antes do lançamento, a obra foi indicada para receber o Troféu Castro Alves, em Minas Gerais, no dia 5 de maio.

O livro será lançado no dia 15 de março, às 19h30, na Livrarias Curitiba do ParkShopping Barigüi.

“Posso afirmar a qualidade do livro, pois o autor consegue relacionar os diversos episódios com a realidade da situação brasileira e, de certa forma, do mundo, vivida nos tempos atuais da segunda década do terceiro milênio, em que a tecnologia impera. Isso paralelo ao acirramento do tráfico de drogas e de influências em que o ganho de muito dinheiro é muitíssimo mais importante do que são os valores da vida humana”, avalia o crítico literário Roque Aloisio Weschenfelder.

Serviço

Livro: O Inferno é Verde.

Autor: Reginaldo Daniel Silveira (R.D. Silveira).

Lançamento: Livrarias Curitiba - ParkShopping Barigüi - 15/03 - 19h30.

Pontos de venda: Clube dos Autores, Livrarias Cultura, Livrarias Curitiba, Livraria Garcia, Submarino, Shoptime, Americanas.com, Mercado Livre, CDiscount, Casas Bahia, Extra.com.br, Ponto Frio, Busca Pé e institutoIBH.com.br.