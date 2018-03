Fantasia retorna ao Teatro Guaíra em única apresentação

(foto: Daniela Carvalho)

A Orquestra Filarmônica de Curitiba abre a temporada 2018 com o Concerto Fantasia, um dos seus maiores sucessos do último ano. A única sessão é neste domingo, dia 11 de março, às 10h30, no Teatro Guaíra. O programa contempla o maior clássico de Walt Disney datado de 1940 quando foram criadas animações com personagens da Disney para obras como “Toccata e Fuga em Ré Menor”, de Johann Sebastian Bach, A “Suíte Quebra Nozes”, de Tchaikowsky, “A Dança das Horas”, de Ponchielli, entre outras. Enquanto a música é tocada pela orquestra sob regência do maestro Alexandre Brasolim, o público acompanha as animações em um grande telão que toma conta do palco. Em O Aprendiz de Feiticeiro, de Paul Dukas, a passagem mais famosa do programa, mostra Mickey brincando de feiticeiro e se aventurando com uma vassoura enfeitiçada por ele para que limpe o castelo do meu mestre.

É um espetáculo para a família toda, para crianças de todas as idades. Os adultos vivem um momento nostalgia relembrando desenhos da infância e os pequenos espectadores tem a oportunidade de conhecer uma obra de tamanha grandeza. O evento tem produção do Observatório das Artes com direção geral de Kika Marquardt. Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos e na bilheteria do teatro a partir de R$ 20 a meia entrada, conforme o setor escolhido. A meia entrada é válida para doadores de sangue, estudantes, idosos, PNE´s, professores, portadores de câncer, cartão fidelidade Disk Ingressos e cartão Criança na Plateia. Criança a partir de dois anos precisa de ingresso. Mais informações pelo 41 3315 0808.

Obras que compõem o espetáculo: "Toccata e Fuga em Ré Menor", de Johann Sebastian Bach; "Suíte Quebra-Nozes", de Peter Llich Tchaikovsky; "O Aprendiz de Feiticeiro", de Paul Dukas; "Sagração da Primavera", de Igor Stravinsky; "Sinfonia Pastoral", de Ludwing Van Beethoven; "Dança das Horas", de Almicare Ponchielli; "Noite no Monte Calvo", de Modest Mussorgsky; e "Ave Maria", de Franz Schubert.

Sobre a Orquestra Filarmônica de Curitiba: foi criada em 2012, com o objetivo de proporcionar uma performance de excelência, realizando concertos diferenciados. É formada por músicos locais renomados que também fazem parte de grandes grupos, como a Orquestra Sinfônica do Paraná e a Camerata Antiqua de Curitiba. Seu repertório é amplo e diversificado, transitando entre a música clássica e a popular. Somente em 2017, já produziu os concertos Fantasia, Cinema in Concert, Clássicos da TV, Broadway in Concert, Carnaval dos Animais. O ultimo deles, apresentado em outubro do ano passado, foi o Concerto Magia que trouxe ao Guaíra a música orquestrada com a participação de diversos personagens animados. Mais informações, no site www.ofc.art.br ou pela Fanpage www.facebook.com/ofcuritiba.

Serviço

O que: Concerto Fantasia com a Orquestra Filarmônica de Curitiba

Onde: Teatro Guaíra

Quando: 11 de março às 10h30

Quanto: a partir de R$ 20 a meia entrada à venda pelo Disk Ingressos e na bilheteria do teatro