Endividamento dos paranaenses tem queda pelo quinto mês consecutivo, mostra pesquisa

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), aponta queda no endividamento no Paraná em fevereiro.

No mês passado, 86,8% das famílias paranaenses possuíam algum tipo de dívida. O indicador baixou 3,44% na comparação mensal, e ficou levemente acima do patamar registrado em fevereiro de 2017, quando 86,2% dos consumidores estavam endividados. Como de costume, o endividamento do estado está bem acima da média nacional, que ficou em 61,2% em fevereiro, o quinto mês consecutivo de queda.