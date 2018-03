Carlise: parceria com o Bem Paraná (foto: Franklin de Freitas)

A 1ª Corrida da Casa Militar e Provopar Estadual será realizada no próximo domingo (11), com largada prevista para às 7 horas, em frente ao Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, em Curitiba, com a participação de mais de 2,5 mil atletas profissionais e amadores. A prova é em alusão aos 90 anos de criação da Casa Militar do Paraná da Governadoria. Para mais informações acesse:https://www.eliteeventos.com/services/corridacasamilitareprovopar/

A presidente do Provopar, Carlise Kwiatkowski, divulga o evento e, ontem, fez uma visita ao Jornal Bem Paraná. A visita, além de divulgar a prova de domingo, também serviu para estreitar as relações com a imprensa, principalmente na divulgação das ações do Provopar no Estado.

Neste momento, por exempplo, o Provopar realiza a campanha de Páscoa, onde busca por parceiros e doadores para a Campanha “Doe Chocolates, Espalhe Alegria”, que tem por objetivo arrecadar caixas de bombons, ovos e chocolates, para distribuir às crianças em situação de risco e vulnerabilidade social nos municípios paranaenses.

Outra campanha solidária visa recolher donativos para as famílias vítimas dos alagamentos ocorridos no último domingo em Curitiba e região.