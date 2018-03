‘Rouge’ chega bailando a Curitiba

A banda Rouge: turnê dos 15 anos chega a Curitiba após campanha dos fãs (foto: Rodolfo Magalhães)

O grande momento chegou! Após 11 anos de espera, os fãs do grupo ‘Rouge’ já podem comemorar. A primeira e maior girlband do Brasil está de volta, com sua formação original, para uma turnê que celebra seus 15 anos de carreira. Com realização da BMoov, Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade desembarcam em Curitiba na sexta, dia 09 de março, para o inédito ‘Rouge – 15 anos’, na Live Curitiba, que reúne os grandes hits que arrastaram multidões pelo Brasil. O show tem o apoio cultural do Curitiba Cult. Os ingressos à venda a partir de R$80.

O sucesso começou em 2002, quando o grupo foi revelado pelo reality show Popstars e estourou com ‘Ragatanga’, que fez milhares de pessoas dançarem ao ritmo frenético de ‘Aserehe ra de re’. Desde então, foram cinco discos lançados, mais de 3 milhões de cópias vendidas e 12 singles no topo das paradas as rádios. Agora, além da nova turnê, as cinco meninas acabam de lançar seu mais novo single, ‘Bailando’, produzido pelo badalado Umberto Tavares. A faixa é a primeira do disco de retorno do grupo, que deve ser lançado ainda em 2018.

No repertório do show, as meninas também devem relembrar sucessos como ‘Brilha La Luna’, ‘Pop Star’ e ‘Não Dá Pra Resistir’, que arrastaram multidões pelo Brasil.

A banda – que estava separada desde 2005 – retornou oficialmente aos palcos no último dia 13 de outubro, após muitos pedidos para uma reunião com a formação original. Foi na festa Chá da Alice, tradicional no Rio de Janeiro, em que elas fizeram o grande show de retorno. Os ingressos para as duas apresentações na capital fluminense esgotaram em apenas três horas. São Paulo não deixou por menos e repetiu a dobradinha, fazendo com o que o site da venda de ingressos ficasse fora do ar, devido ao grande número de acessos. E, em 2018, para atender aos pedidos dos demais fãs pelo Brasil, elas fazem uma turnê inesquecível que já tem passagem garantida pela capital paranaense.

A banda também lançará em breve um documentário com todo o processo de produção, ensaios e dedicação da equipe que batalhou muito para esse reencontro entre o grupo acontecer.

Cinema

Comédia nacional é a maior estreia da semana

Após semanas agitadas com várias produções de renome entrando em cartaz e muita coisa boa surgindo nos cinemas, esta quinta (8) chegou com estreias um tanto mornas.

‘Os Farofeiros’ é o mais novo filmes cômico brasileiro, mantendo aquele estilo recorrente de humor bobo. Seremos apresentados a um grupo de colegas de trabalho que resolvem passar um feriado na praia, porém chegando ao local descobrem que entraram numa furada; tudo dá errado.

Quem está de volta às telonas no gênero que o consagrou recentemente é Liam Neeson, em seu já famoso estilo badass com ‘O Passageiro’. O suspense ação contará com o protagonista envolvido numa conspiração criminosa dentro de um trem, onde precisa desvendar a identidade de um passageiro escondido.

Já ‘Medo Profundo’ é o tipo produção com uma abordagem de terror tenso/sufocante que volta e meia dá as caras. Duas irmãs conhecendo as profundezas do mar a 47 metros de profundidade, acabam presas em uma gaiola com pouco oxigênio e tubarões brancos as rodeando.

Divulgação

CeeLo Green: pela primeira vez em Curitiba

CeeLo Green confirma presença no Coolritiba

E a segunda edição do Festival Coolritiba ganha ainda mais força! O cantor americano vem pela primeira vez a Curitiba e se apresenta no palco da Pedreira Paulo Lemisnki, no dia 5 de maio, endossando ainda mais o line up do festival. Os ingressos já estão à venda pela Blueticket a partir de R$132.

Leitores do Curitiba Cult tem 50% de desconto com o Bônus Flyer CC.

O evento promovido pela Seven Entretenimento conta ainda com as participações de Sandy, Ana Vitória, Outro Eu, Nação Zumbi, Black Alien, Maneva, Baiana System, Far from Alaska, O Terno, Rincón Sapiência, Jenni Mosello, Scalene, Dingo Bells e o grupo musical do movimento do passinho Dream Team do Passinho.

Mais show

Luis Fonsi fará show em Curitiba

Se você ficou com muito tempo com “Despacito” e “Échame La Culpa” na cabeça, certamente a culpa é dele. O cantor porto-riquenho Luis Fonsi, dono destes hits, virá a Curitiba para show na Live Curitiba, no dia 03 de maio. Informações de vendas e valores de ingressos ainda não foram divulgados. Esta será a primeira vez que Luis se apresenta no país. Além da capital, o cantor passará pelo Rio de Janeiro e São Paulo.