Paraná lidera alta nos investimentos em segurança no País

Das 27 unidades da federação, o Paraná foi o Estado que mais aumentou investimentos em segurança no País entre 2010 e 2017. Os recursos direcionados para a área passaram de R$ 1,26 bilhão para R$ 4 bilhões no período, alta de 217,5%.

Em termos reais — já descontada a inflação medida pelo IPCA no período — o Estado mais que dobrou os gastos em segurança, com alta de 104% e também lidera o índice de crescimento neste comparativo. O Paraná ficou à frente do Distrito Federal, que teve crescimento real de 86%, e do Piauí (72,4%).

Os números são de um levantamento inédito do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), com base nos dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (Siconfi) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O sistema utiliza dados dos próprios governos estaduais. Os valores incluem despesas com investimentos e folha de pagamento.

Segurança eletrônica

A Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese) promove no dia 20 de março, em Curitiba, o primeiro Simpósio Abese de 2018. O evento gratuito tradicionalmente roda o país disseminando conhecimento sobre o mercado de segurança eletrônica por meio de palestras de consultores especialistas do setor e apresentações dos principais players.

O encontro coincide com o que disse o prefeito Rafael Greca na quarta-feira, depois de reunião de segurança com o presidente Michel Temer. Greca propôs criar uma “muralha digital” em Curitiba, utilizando e aprimorando a rede de câmeras de vigilância para coibir a criminalidade. Para isso, o governo federal acena com recursos de até R$ 42 bilhões para os municípios brasileiros.