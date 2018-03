Mulheres no comando

Dos dez cargos gerenciais do Hospital Santa Cruz, em Curitiba-PR, oito são ocupados por mulheres. O time feminino é formado por Paula Vallecilla (Gerência de Suprimentos), Cristina Ruoso (Gerência de Recursos Humanos), Mariane Cavalheiro (Gerência Assistencial), Juliane Poitevin (Gerência de Marketing), Dra. Maria Inês Ramina (Gerência Médica), Daniela Weber (Gerência de Negócios), Dra. Adriana Blanco (Gerência de Qualidade) e Simone Tramujas (Gerência de Controller). Na foto: Cristina Ruoso, Simone Tramujas, Daniela Weber e Paula Vallecilla (sentadas). Em pé: Juliane Poitevin, Mariane Cavalheiro, Adriana Blanco e Maria Inês Ramina. Crédito: divulgação

Balanço:

** Com o cenário econômico mais estável neste início de ano, o mercado imobiliário continua a apresentar sinais de recuperação. Segundo um levantamento realizado pelo Grupo Zap Viva Real, a procura por aluguel residencial apresentou alta de 13% em todo o País, entre os meses de janeiro e novembro de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016. Além disso, com os sinais de recuperação da economia brasileira, em janeiro de 2018, o Índice FipeZap de Locação – que acompanha o preço de aluguel de imóveis em 15 cidades brasileiras – registrou alta de 0,35%, superando a inflação de +0,29%, medida pelo IPCA/IBGE. O momento é uma boa oportunidade para quem possui imóveis e quer aumentar a renda a partir do aluguel. A Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, por exemplo, conta com um produto chamado Aposentadoria Imobiliária. A ideia é simples: a pessoa compra uma cota e, após a contemplação, adquire um imóvel para locação. Com o valor do aluguel, o consorciado pode quitar as parcelas restantes, comprar mais cotas e formar uma carteira de imóveis, aumentando o seu patrimônio e sua renda de maneira segura.

** A vodka super premium Absolut, famosa por saborizar suas vodkas com as frutas mais diversas será a atração em março no We Are Bastards em Curitiba. Durante todas as semanas do mês, de terças as quintas-feiras, acontece o “Absolut Summer Flavors”, das 18 à 0h. A entrada é gratuita.

** Duas novidades movimentam o menu do Olivença Tapas, localizado na Mercadoteca. A versão bar do restaurante Olivença Cozinha Ibérica conta agora com a Sangria, bebida clássica espanhola que combina vinho com frutas fatiadas e especiarias. Ela pode ser degustada em taça, a R$ 15, ou na jarra a R$ 39, ideal para dividir com os amigos.

** O 8º Festival Comédia EnCena, que está em cartaz até o dia 25 de março, traz em sua programação 26 espetáculos em 90 apresentações, que acontecem tanto no palco do Teatro Barracão EnCena, como pelas ruas de Curitiba. Essa edição do Festival, que é patrocinado pelo Ministério da Cultural e pela empresa Fox Lux e realizado pela Barracão EnCena Produções Artísticas, traz comédias para todos os gostos e idades, entre eles, crianças e adolescentes.