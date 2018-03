Apesar de ser considerada uma das mulheres mais sensuais do mundo, Jennifer Lawrence, 27 anos, afirmou que não gosta de ter relações sexuais por medo de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Lawrence disse que tem medo de adoecer e insiste que seus namorados façam exames antes de se relacionar com eles. “Esse é o quanto sou germofóbica”, afirmou ao jornal ‘The Sun’. A atriz contou que não se envolveu com nenhum homem após terminar o relacionamento com o diretor Darren Aronofsky, em outubro de 2017, e que não terá relações sexuais até ter um namoro sério. Apesar da reputação de festeira, Lawrence diz que sua vida sexual não é agitada como parece: “Sou um cão que ladra e não morde. Sempre falo como se quisesse um pênis, mas a verdade é que sempre fiz sexo apenas com namorados. Consegui viver sem uma doença até agora. Pênis é perigoso.” Além de Aronofsky, que era 21 anos mais velho que ela, a atriz namorou o cantor da banda Coldplay, Chris Martin, e o ator Nicholas Hoult, com quem contracenou na saga “X-Men”.

Literatura

Jornalista curitibana lança romance infanto-juvenil que foi finalista de prêmio

A jornalista e escritora curitibana Simone Mattos vai lançar, amanhã, o livro ‘Valentina - A Vida Vem de Trem’, no Centro de Criatividade de Curitiba, no Parque São Lourenço. O lançamento será a partir das 14 horas, na 15ª Festa Cultural-Literária da Editora Inverso. A história ficou entre as 10 finalistas na 13ª edição do Prêmio Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil, ocorrida em São Paulo em outubro de 2017. A história inicia com um jovem jornalista Justin dentro de um trem, a caminho da entrevista com um escritor Prêmio Nobel de Literatura. Na viagem, ele recorda de um dia em sua infância, quando conheceu Valentina. As lembranças vão interferir no que está para acontecer. Esta é a primeira obra de ficção infanto-juvenil da escritora, que já publicou o livro ‘Chama o Garçom – Botecos de Curitiba e as Histórias que não vêm na Conta’, em coautoria com Marcia Luz — Marcia assina as ilustrações de ‘Valentina’.

Inglaterra

Noiva do príncipe Harry é batizada em cerimônia secreta

De casamento marcado com o príncipe Harry, Meghan Markle foi batizada na igreja anglicana. O irmão de William e seu futuro marido estava ao seu lado no momento da cerimônia. O batismo foi celebrado pelo arcebispo Canterbury, Justin Welby, na capela real do Palácio de Kensington. A cerimônia, segundo o jornal, aconteceu em 45 minutos e foi acompanhada pelo príncipe Charles e a duquesa da Cornualha. Ainda segundo o ‘Daily Mail’, nem o irmão de Harry, o príncipe William, ou a rainha Elizabeth estavam presentes. O batismo representa de maneira formal a introdução de Meghan à fé anglicana e acontece a dois meses antes de seu casamento com Harry, que será em 19 de maio.

Redes sociais

Homem acusado de roubar Oscar de Frances McDormand será solto

O advogado Daniel Brookmanm que defende o homem acusado de roubar o Oscar de Frances McDormand disse que ele e seu cliente planejam “resistir agressivamente” contra as alegações. O advogado reconheceu que o suspeito Terry Bryant pode ser visto num vídeo divulgado pela Associated Press com a estatueta de McDormand, mas que aquelas imagens não são provas de um roubo grave. Mas a juíza da Corte Superior de Los Angeles, Deborah Brazil, decidiu que Bryan, de 47 anos, não era um risco para a sociedade e que aguardaria julgamento em liberdade.

Redes sociais

Caio Blat posta foto com filho após 10 anos sem vê-lo

Depois de passar mais de uma década sem ver o filho, Caio Blat retomou contato com o filho Antonio recentemente e publicou uma foto com ele nesta quarta-feira (7). Antonio foi adotado por Blat e por sua ex-mulher, a cantora lírica Ana Ariel, durante o casamento que durou três anos, entre 2001 e 2004. Em 2016, Ana explicou que proibia o ator de ver o filho havia 12 anos. “Ele tentou até judicialmente chegar perto de nós, ajudar financeiramente, eu nunca deixei. Eu entrei naquele lugar da mulher do orgulho ferido”, disse, na ocasião, ao programa Câmera Record. Blat escreveu no Instagram que, agora, o garoto está de volta em sua vida. “Para minha maior alegria!”, adicionou. O ator desejou um feliz aniversário para Antonio, que completa 15 anos.

Níver do dia

Lucinha Lins

atriz e cantora brasileira

65 anos