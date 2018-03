Virada Esportiva: fim de semana será radical em Curitiba

Virada Esportiva terá apresentação de esportes radicais amanhã (foto: Cesar Brustolin/SMCS)

O fim de semana será de muita adrenalina e atividades esportivas em Curitiba, quando a Prefeitura realiza ações da Virada Radical. Nesta sexta-feira (9), o palco será no Parque Barigui; neste sábado (10), a Praça Nossa Senhora de Salete; no domingo (11), novamente no Parque Barigui. As atividades vão de exibições de parkour, BMX, skate e slackline, a aulas de ginástica, jogos e brincadeiras.

Nesta sexta, programação começa às 8h30, com aulão de ginástica. Ao longo do dia serão realizados caminhadas, recreação, festival esportivo e paradesportivo, corrida orientada e areninhas esportivas. A partir das 20 horas começa a Corrida de Revezamento de 12 horas da Virada Esportiva. A prova vai entrar na madrugada e terminar às 8 horas de sábado.

No sábado, na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, acontecem atividades de esportes radicais da 2ª Virada Esportiva de Curitiba. Das 13 às 17 horas, serão desenvolvidas ações nas modalidades de BMX, skate, patinação, parkour e slackline, com demonstração e aulas de iniciação.

“Com a Virada Radical na Praça Nossa Senhora da Salete buscamos apresentar modalidades diferentes, que muitas pessoas têm interesse em praticar, mas não conhecem grupos que desenvolvam as atividades”, afirmou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

Ainda no sábado, no Barigui, apresentações e atividades de ritmos, footgolf, yoga, festivais de minitênis e de futsac, karatê, treinamento de alta intensidade, vôlei sentado e peteca. O último dia da Virada Esportiva no Barigui, começará com atividades às 8 horas com atividades diversas até o final da tarde.