Organizado pela Associação de Atividades Acrobáticas o Only Flips Fest (OFF) chega a sua quarta edição e será realizado em Pinhais, amanhã e no domingo, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. O OFF foi realizado pela primeira vez no Brasil em 2008 no Rio de Janeiro, e agora chega com um nova proposta para promover a inauguração da Associação de Atividades Acrobáticas.

O objetivo do OFF é reunir diversas modalidades de atividades acrobáticas em um único evento, para troca de experiência, técnicas, além da disponibilização de espaços para workshops e apresentações de esportes acrobáticos.O evento contará com os seguintes workshops: Tricking; Cheerleading; Ginástica Artística; Parkour, Break Dance e Circo. O evento será aberto ao público, reunindo atletas, simpatizantes e curiosos que desejam aprender ou conhecer estas modalidades.

Para entrada e inscrições é necessária a doação de 1 kg de alimento que será entregue pela A³ ao Centro Social Santa Rosa de Lima. O evento será no Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida Neves, das 9 às 18 horas.