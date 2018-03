Uma visita às mulheres precursoras (foto: Divulgação)

Com o tema “Mulheres Pioneiras” a pesquisadora Clarissa Grassi vai conduzir, na manhã no próximo sábado (10/3), visita guiada no Cemitério Municipal de Curitiba. A ação celebra o Dia Internacional da Mulher e o roteiro na necrópole vai apresentar a trajetória de mulheres que desempenharam papeis relevantes para a história de Curitiba.

De acordo com Clarissa, os visitantes serão apresentados às biografias de precursoras de diferentes áreas. Nomes como a da primeira engenheira negra do Brasil, Enedina Alves Marques, a fotógrafa Fany Wolk, a professora Maria Nicolas, a feminista Marianna Coelho, a médica Maria Falce, a poetisa Helena Kolody, a musa de Curitiba Didi Caillet, que foi uma das primeiras mulheres a dirigir um automóvel pelas ruas da cidade, entre outras.

Inscrições

As inscrições para a visita temática “Mulheres Pioneiras” abriram nesta segunda-feira (5/3). Os interessados em participar da visita guiada deste sábado devem enviar e-mail para: visitaguiada@smma.curitiba.pr.gov.br informando nome completo e número de RG. A atividade é gratuita e o número de vagas é limitado.

Programação em março

Durante este mês serão realizadas ainda mais quatro visitas guiadas ao Cemitério Municipal. Com o início das inscrições em 19/3, no dia 24 terá a Visita Guiada Padrão e, em homenagem ao aniversário de Curitiba, celebrado no dia 29, serão realizadas três Visitas Guiadas Noturnas com o tema “Ícones de Curitiba”, nos dias 29 (quinta-feira), 30 (sexta-feira) e 31 (sábado) respectivamente.

Personalidades como empresários, artistas, músicos, intelectuais e políticos que foram responsáveis pela trajetória da cidade serão destacados. “A visita guiada noturna vai apresentar a trajetória pessoal de personalidades como o empresário e herói Barão do Serro Azul, a milagreira Maria Bueno, empresários como Hugo Cini, Agostinho Ermelino de Leão Junior, o artista Alfredo Andersen, o poeta Emiliano Pernetta, os músicos Nhô Belarmino e Nhá Gabriela e o historiador Romário Martins, entre outros formarão um roteiro de imersão ao passado de nossa cidade”, afirmou a pesquisadora Clarissa Grassi. As inscrições para a Visita Guiada Noturna abrem a partir das 0h do dia 26/3 também via e-mail.

Calendário

Próximas visitas guiadas deste mês:

24 de março: Visita Guiada Padrão – inscrições a partir de 19/3

29, 30 e 31 de março: Visita Guiada Noturna Ícones de Curitiba – inscrições a partir de 26/3

Serviço

Visita Guiada ao Cemitério Municipal Francisco de Paula – temática “Mulheres Pioneiras”

Local: Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Praça Padre João Sotto Maior, s/nº

Data: 10 de março de 2018, das 9h às 12h

Inscrições: Interessados devem enviar nome completo e número de RG para o e-mail: visitaguiada@smma.curitiba.pr.gov.br

Gratuito, vagas limitadas