Charme árabe

Quem gosta de comer muito bem, por um preço justo, precisa conhecer o almoço executivo do Nayme Culinária Árabe. O lugar é lindo, cheio de charme e memórias, e os pratos são deliciosos.

Há pouco tempo a chef e proprietária Yasmin Nasser, lançou o Almoço Executivo Árabe, servido de terça a sexta-feira, das 12h até 16h. A casa não fecha até o jantar, fica aberta direto! O almoço pode ser escolhido entre três categorias e todas servem muito bem uma pessoa.

O Petit Mezze Royale, uma versão reduzida do banquete árabe (R$ 45), contempla o kibe cru acompanhado das pastas árabes (coalhada, hommus e babaghanouj), além da salada de tabule e do pão árabe assado na hora. Entre os pratos quentes, trio de charutinhos (folha de parreira, repolho e couve), Mjadra (arroz com lentilha), kafta de carne e mini sfiha de carne. “Essa proposta é um clássico da casa e nossa aposta como carro-chefe para o almoço”, comenta Yasmin.

O Prato Executivo (R$ 38)- que foi meu escolhido -nas entrada, podemos optar pelo tabule ou salada Fattouch, que são acompanhadas das três pastas com torradas crocantes. O prato quente: tradicional Arroz com Lentilhas (Mjadra) ou Arroz com Aletria acompanhado de um Kebab (Espetinhos de frango, carne ou legumes com temperos árabes). Já a sobremesa do dia, pode ser substituída por uma das limonadas da casa. Adorei!

Tem também o Nayme Leve (R$38), com supersaladas árabes enormes , servidas em bowl, acompanhadas de um dos Kebabs. São quatro opções Fattouch; a Yasmin (com folhas verdes, nozes, castanhas, amêndoas, passas e molho à base de romã); Nayme e a Diana, todas muito saborosas.

Nayme- Av. Vicente Machado, 1482 – Batel. Almoço executivo de terça a sexta- das 12h às 16h. Fone 3308-1882.