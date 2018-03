Paula Fernandes: show mais intimista (foto: Divulgação)

Amanhã, Paula Fernandes retorna a Curitiba com a turnê “Acústico – Voz e Violão”. A apresentação é única no Teatro Guaíra, às 21h15.

A tour somente com voz e violão promete uma experiência emocionante, com canções autorais e sucessos de outros artistas, como Nando Reis, Skank, Victor e Léo e Almir Sater. A turnê foi planejada para privilegiar a voz da cantora.

Além disso, o cenário e a iluminação pretendem despertar memórias e emoções no público. A cantora é uma das principais artistas nacionais da atualidade, com mais de 5,6 milhões de discos vendidos.

Os ingressos estão disponíveis e varias de R$ 66 (meia-entrada) a R$ 286 (inteira), de acordo com o setor. Para mais informações, clique aqui.

Serviço

Paula Fernandes

Quando: Amanhã, Abertura do Teatro: 20h15 / Início do show: 21h15

Local: Teatro Guaíra - Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Quanto: Ingressos variam de R$50,00 (meia-entrada) a R$286,00 (inteira), de acordo com o setor