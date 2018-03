Vanessa da Mata: das novas músicas até os sucessos antigos (foto: Marcos Hermes)

Após três anos rodando com as turnês de “Segue o Som” (2014) e do projeto intimista “Delicadeza”, Vanessa da Mata volta com novidades ao público paranaense trazidas no mais novo CD e DVD “Caixinha de Música”. Com realização da Prime, ela desembarca em Curitiba amanhã com a turnê do seu novo show para única apresentação no palco da Ópera de Arame (Rua João Gava, s/n) às 21h30.

Gravado ao vivo, em duas noites em maio do ano passado, em São Paulo, o show, que tem direção musical do guitarrista Maurício Pacheco, reúne três novas canções da cantora e compositora matogrossense. Além da faixa “Caixinha de Música”, que dá nome ao novo trabalho, ela ainda apresenta “Orgulho e Nada Mais” e “Gente Feliz”, também registrada em faixa-bônus com uma das maiores revelações da cena brasileira, o grupo BaianaSystem.

Canções que entraram no repertório do intimista Delicadeza, em que Vanessa se apresentava amparada por piano, violão e guitarra, foram registradas agora nesse novo trabalho e também fazem parte da nova turnê. É o caso de “Love Will Tear us Apart”, clássico do grupo inglês Joy Division, e ainda “Mágoas de Caboclo” e “Vá Pro Inferno com Seu Amor”, gravadas, respectivamente, por Orlando Silva e a dupla Milionário e José Rico.

Os grandes hits de Vanessa, que fizeram dessa cantora e compositora uma das maiores estrelas do mercado fonográfico brasileiro, também não poderiam deixar de estar em “Caixinha de Música”. Entre elas, “Ai, Ai, Ai”, “Amado”, “Boa Sorte/Good Luck”, “Não Me Deixe Só”, “Ainda Bem”, entre outras.

Com 15 anos de carreira e sete álbuns lançados, Vanessa da Mata é uma das vozes mais prestigiadas da música brasileira e coleciona certificados, entre eles 6 discos de platina, 2 discos de ouro e 1 DVD de ouro, além de vários prêmios como: Grammy Latino com o CD “Sim” na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro e, em 2011, o título de melhor cantora no 22º Prêmio da Música Brasileira.

Segue o som

Nascida em Mato Grosso, Vanessa da Mata é uma cantora e compositora com 15 anos de carreira e premiada no Grammy Latino. O début veio com o disco homônimo em 2002, quando já tinha sido gravada por Maria Bethânia - a faixa, “A Força que Nunca Seca”, deu nome ao trabalho da cantora baiana. O álbum de estreia de Vanessa colocou seu nome no topo dos maiores hits daquele ano, puxado pelo sucesso “Não me Deixe Só”.

O segundo trabalho, “Essa Boneca Tem Manual”, lançado dois anos depois, Vanessa da Mata fez uma enxurrada de novos hits. Sua música, um mix de pop, reggae e música popular brasileira, estourou no Brasil inteiro, com faixas como “Ainda Bem”, “Vermelho” e “Ai, Ai, Ai”, um estrondoso sucesso. “Ai, Ai, Ai” foi a canção mais tocada no país no ano.

Em 2007, Vanessa da Mata lançou seu terceiro disco, “Sim”, chegando dessa vez ao mercado internacional, graças a “Boa Sorte/Good Luck”, faixa registrado em dueto com Ben Harper. Além dessa, Vanessa ficou entre as mais tocadas do ano com a romântica “Amado”. Logo depois, Vanessa lançou mais dois álbuns - “Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias” e “Vanessa da Mata Canta Tom Jobim”, um tributo especial a um dos maiores compositores brasileiros, reconhecido internacionalmente. “Segue o Som”, de 2014, foi seu último registro.

SERVIÇO

Vanessa da Mata – “Caixinha de Música”

Quando: Amanhã, Abertura do teatro: 20h30 /Início do espetáculo: 21h30

Local: Ópera de Arame (R. João Gava, s/n)

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$50,00 (meia-entrada) a R$200,00 (inteira), de acordo com o setor. isk Ingressos.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br.

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: Livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime