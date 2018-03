Alckmin diz que dá 'desconto' a deputado sobre críticas

GÉSSICA BRANDINO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse que é preciso relevar, diante da boa relação entre os partidos, a declaração que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), deu em entrevista à Folha de S.Paulo nesta quinta (8). Rival na disputa à Presidência, Maia disse que formar uma chapa com Alckmin em razão da rejeição ao PSDB e com chances na disputa seria negligência política. "A gente tem que dar um desconto. Acho que não diminui nada o respeito e a estima que temos pelo Democratas. Foram nossos parceiros no estado esses anos todos", disse. Sobre Maia, ele afirmou que é um bom quadro do DEM, uma liderança da geração jovem e um bom presidente da Câmara. Assim como fez durante viagem a Washington nesta semana, o governador voltou a dizer que tem o que mostrar. "Muitas vezes, na política, entre o falar e o fazer existe um abismo. Nós fizemos aqui em São Paulo", declarou. Questionado, porém, se Maia teria o que mostrar, Alckmin silenciou. Apesar da disputa com o deputado pela Presidência, o tucano destacou que a eleição também abrangerá cargos para o Congresso e governos estaduais, sinalizando possível aliança com o DEM. Alckmin contou que na quarta (7) telefonou para Agripino Maia, ex-presidente da sigla, para cumprimentar pelo trabalho realizado. Nesta quinta o governador falará com ACM Neto, prefeito de Salvador. O novo presidente do DEM declarou que não cogita apoio à campanha do tucano, porém não descartou uma aliança com o partido. "O PSDB não é nosso adversário. Vamos deixar o diálogo aberto", disse ACM Neto. O governador conversou com jornalistas após lançar campanha contra o assédio sexual e firmar uma parceria para capacitar corregedores e divulgar a ação. Alckmin afirmou que os governos devem participar ativamente da luta das mulheres, mas não respondeu se a coordenação de sua campanha ou eventual governo terá mulheres na liderança.