Trump concordou em se reunir com Kim Jong-un em maio, diz sul-coreano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de segurança nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, disse nesta quinta-feira (8) que o presidente dos EUA, Donald Trump, concordou em se encontrar com o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, em maio. Em entrevista na Casa Branca após encontro com o americano, o representante de Seul declarou que a intenção da reunião entre os dois é discutir a erradicação permanente dos programas nucleares na península Coreana. A data do encontro não foi divulgada. Chung viajou a Washington horas depois de passar por Pyongyang, onde Kim se comprometeu a interromper os testes com bombas atômicas e mísseis durante as negociações.