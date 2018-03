Bragantino empata fora e deixa classificação nas mãos do Ituano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bragantino empatou por 0 a 0 com a Ferroviária, nesta quarta-feira (8), fora de casa, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. O resultado não foi bom para o time dirigido por Marcelo Veiga, que, agora, vai depender de outro resultado para se classificar para as quartas de final. Com o empate, o Bragantino foi a 16 pontos, ocupando o terceiro lugar do Grupo A, e ficou um ponto abaixo do Ituano. Na última rodada, neste domingo (11), o Bragantino tem de ganhar do São Caetano, em casa, e torcer para o Ituano não vencer o Palmeiras também como anfitrião. A primeira vaga da chave já é do Corinthians, o líder, com 20 pontos. Já a Ferroviária entrou em campo sem chance de classificação, mas precisava de um bom resultado para fugir do risco de rebaixamento. Com 12 pontos, ainda existe a ameaça, pois o Linense é o penúltimo colocado, com nove pontos. Para se manter na elite do Estadual, a Ferroviária depende de pelo menos um empate na última rodada, fora de casa, contra a Ponte Preta. Os dois piores times da competição caem para a Série A-2. Santiago é candidato a receber final da Libertadores de 2019 SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arturo Salah, presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile, revelou nesta semana que a capital do país, Santiago, será candidata a receber a final da Copa Libertadores de 2019, que pela primeira vez será disputada em partida única e campo neutro. Lima, no Peru, é a cidade mais bem cotada na eleição. Montevidéu, no Uruguai, foi outra localidade a manifestar interesse. Para 2019, ficará a cargo da Conmebol escolher o local da partida, o que poderá ocorrer na próxima semana, durante encontro do Conselho da Fifa em Bogotá, na Colômbia. A partir de 2020, a eleição da sede ocorrerá por licitação aberta.