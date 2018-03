Empate da Ponte coloca o São Paulo nas quartas do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Momentos após a derrota do São Paulo para o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque, Red Bull Brasil e Ponte Preta se enfrentaram no Moisés Lucarelli e empataram sem gols. O resultado colocou o time do Morumbi nas quartas de final do Paulista com uma rodada de antecedência, já que a equipe de Campinas -terceira colocada do Grupo B- não tem mais condições de ultrapassar 0 São Paulo no número de vitórias. O adversário dos são-paulinos no mata-mata será o São Caetano, do técnico Pintado.