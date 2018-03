Destaques da programação (de 3 a 9 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*: - SÁBADO, 10 HBO, 22h PAIXÃO OBSESSIVA Título original: Unforgettable Produção: EUA, 2017 Direção: Denise Di Novi Elenco: Rosario Dawson, Katherine Heigl, Sarah Burns, Whitney Cummings. Tessa tenta lidar com o término de seu casamento, enquanto seu ex-marido, David, rapidamente refaz sua vida com outra mulher. Mas o ciúme exagerado de Tessa se transforma em doença quando ela percebe que está prestes a perder tudo o que ama. - DOMINGO, 11 Telecine Pipoca, 20h. CORRA! Título original: Get Out Produção: EUA, 2017 Direção: Jordan Peele Elenco: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener. Chris é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana Rose. A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador. - SEGUNDA, 12 Maxprime, 21h50. DEMOLIÇÃO Título original: Demolition Produção: EUA, 2016 Direção: Jean-Marc Vallée Elenco: Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper, Polly Draper, Judah Lewis. Davis, um bem-sucedido banqueiro de investimentos, entra em litígio depois de perder a mulher em um trágico acidente de carro. Apesar das pressões do pai, ele tenta esclarecer a morte dela. - TERÇA, 13 Canal Brasil, 22h00 AS DUAS IRENES Título Original: A Menina Índigo Produção: BRA, 2017 Direção: Fabio Meira Elenco: Priscila Bittencourt, Isabela Torres, Marco Ricca. Irene descobre que o pai tem uma filha fora do casamento, também chamada Irene e da mesma idade que ela. Revoltada, a menina se aproxima da meia-irmã e da mãe dela sem revelar sua identidade. - QUARTA, 14 Cinemax, 22h00. HÉRCULES Título Original: The Legend Of Hercules Produção: EUA, 2014 Direção: Renny Harlin Elenco: Kellan Lutz, Scott Adkins, Roxanne McKee, Gaia Weiss, Liam Garrigan. Hércules é exilado e vendido como escravo por se opor às ordens do Rei, e também pelo amor que sente pela futura esposa do irmão. Agora ele deve demonstrar a força que herdou de seu pai, Zeus, para recuperar tudo que perdeu. - QUINTA, 15 Telecine Touch, 19h55 QUALQUER GATO VIRA-LATA 2 Título Original: Qualquer Gato Vira-Lata 2 Produção: BRA, 2015 Direção: Marcelo Antunez, Roberto Santucci Elenco: Cleo Pires, Malvino Salvador, Dudu Azevedo. Tati e Conrado viajam a Cancún. Lá, ela aproveita a ocasião para pedi-lo em casamento, mas, ao responder, Conrado solta apenas um “Posso pensar?”. A moça, então, se decepciona e Marcelo, ex de Tati, volta a ter esperanças. Para complicar, Ângela, a ex de Conrado, também é convidada para o mesmo evento no México. - SEXTA, 16 Maxprime, 22h00 SANGUE PELA GLÓRIA Título Original: Bleed For This Produção: EUA, 2016 Direção: Ben Younger Elenco: Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ciarán Hinds, Ted Levine, Jordan Gelber. A inspiradora história do campeão mundial de boxe, Vinny Pazienza (Miles Teller), que após um grave acidente automobilístico não sabia se voltaria a andar. Um dos retornos mais incríveis do mundo do esporte. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações