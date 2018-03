Inflação de fevereiro tem leve aceleração e atinge 0,32%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) teve alta de 0,32% no mês passado, 0,03 pontos percentuais a mais que em janeiro, quando a inflação mensal havia sido de 0,29%. Foi o IPCA mais baixo para os meses de fevereiro desde o ano 2000, quando se situou em 0,13%. O grupo Educação, com alta de 3,89% foi o principal responsável pelo avanço no índice. O aumento reflete reajustes de mensalidades de cursos no período de volta às aulas. Por outro lado, o grupo Alimentação e Bebidas recuou 0,33%, contribuindo para conter o índice. Nos últimos 12 meses, a alta de preços foi de 2,84%. É o menor para o período desde 1999 (2,24%). Em janeiro, a inflação acumulada em 12 meses havia sido de 2,86%. O índice segue abaixo do piso da meta de inflação do governo, que é de 4,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O IPCA, calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e Brasília.