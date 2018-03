Porto de Paranaguá recebe o maior navio graneleiro da história

(foto: APPA)

Chegou nesta semana à área de fundeio do Porto de Paranaguá o navio Jubilant Devotion. A embarcação vai carregar 87 mil toneladas de farelo de soja e será a maior operação graneleira da história do porto, equivalente a mais de 2,9 mil carretas carregadas de produto.

Antes do Jubilant Devotion, o maior carregamento feito pelo porto tinha sido o navio Nord Cetus, que embarcou 84,7 mil toneladas em 2013.

Nesta mesma semana outra embarcação, o Stella Dawn, atracou no Porto de Paranaguá para carregar soja e bateu o recorde de produtividade em uma janela de 6 horas. O navio embarcou 16,54 mil toneladas de grãos no dia 6 (terça-feira), volume equivale à carga de cerca de 75 caminhões por hora de operação.

O Stella Dawn, de bandeira de Cingapura, está atracado no berço 213 do Corredor de Exportação e levará a soja para o mercado asiático. Ao todo, o navio vai embarcar 65 mil toneladas de produto.

PRODUTIVIDADE - Estes números marcam o início do período de escoamento da safra e comprova o aumento de produtividade do Porto de Paranaguá na exportação de grãos. “Já tivemos um salto de movimentação no ano passado e este novo cenário só reforça que todos os esforços em repotenciamento do porto elevaram o patamar de capacidade e agilidade de escoamento de Paranaguá. Estes resultados estão ocorrendo ainda antes da conclusão da dragagem de aprofundamento do Porto, que será concluída em agosto deste ano”, afirmou o diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino.

Ao todo, já foram investidos R$ 657 milhões no Porto de Paranaguá desde 2011, que resultaram em um aumento de 25% na movimentação de cargas neste período.

Somente no ano passado, o porto teve uma alta de 14% nas suas operações, o dobro do crescimento da média nacional. Só com os equipamentos que carregam os navios de grãos, os shiploaders, a Appa investiu R$ 59,4 milhões.