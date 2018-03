(foto: Divulgação)

A atriz e escritora Fernanda Torres lança o livro “A Glória e Seu Cortejo de Horrores” (ed. Cia das Letras, 216 pág., R$ 44,90) na capital, participa de um bate-papo com o público e assina a obra.

O evento será nesta segunda-feira (dia 12), às 19h30, na Livrarias Curitiba do Shopping Palladium [av. Pres. Kennedy, 4121, Portão, Curitiba-PR, tel. 41-3330-6749]. A entrada é franca e o atendimento será pela ordem numérica das senhas, que estão sendo distribuídas no local.

Enredo x pano de fundo

O novo romance de Fernanda é uma tragicomédia de erros, que narra a trajetória de um ator brasileiro de meia idade, de nome Mario Cardoso. Ele começou como ator no teatro engajado do meio estudantil, durante os anos sessenta; conheceu o desbunde com Hair, no teatro Ipanema, onde dividiu a cena com Armando Bogus e Sônia Braga; aconteceu na ribalta com Tio Vânia, de Tchékov; rodou os festivais de cinema da Europa na pele de Riobaldo, numa versão pós-cinema novo de Grande Sertão Veredas; e se tornou um ícone nacional como astro de novelas, no período áureo da teledramaturgia brasileira.

Mario experimentou a glória, mas também a acomodação e o ocaso. E é na tentativa de se reinventar aos 60 anos que ele arrisca voltar para o palco com Shakespeare, produzindo e estrelando uma catástrofe teatral chamada Rei Lear. Envolto em dívidas, com uma mãe senil, Mario encontra salvação em Sodoma e Gomorra, trama bíblica no canal concorrente, único refúgio imune às transformações que enfrentam o seu métier e, porque não dizer, o país.

Fernanda Torres se vale da sua experiência como atriz para traçar um painel mordaz, trágico e humorado das vicissitudes de um ator, além de um potente retrato do Brasil nessas últimas quatro décadas.

Perfil

Fernanda Torres é atriz e escritora. Há mais de 35 anos mantém uma carreira de sucesso no teatro, no cinema e na televisão, tendo recebido, entre outros, o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes de cinema de 1986.

É colunista da Folha de S.Paulo e da Veja-Rio. Seu romance Fim, publicado em 2013, vendeu mais de 180 mil exemplares e teve direitos de publicação adquiridos na França, na Holanda, na Itália e em Portugal.

Serviço

