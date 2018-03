Projetos para ligeirão do Santa Cândida ao Capão Raso já têm aprovação da Caixa

A Prefeitura de Curitiba já tem aprovados R$ 15 milhões, junto a Caixa Econômica Federal, para cinco projetos da segunda etapa da Linha Direta Norte-Sul para ligação do ligeirão até o Terminal Capão Raso. Com a operação da segunda etapa da linha, a estimativa é que 100 mil passageiros por dia utilizem os ligeirões (considerando 36 mil atendidos na primeira fase e outros 64 mil na nova etapa).

A licitação das obras depende da liberação dos recursos por parte do governo federal. Os projetos aprovados pela Caixa são para intervenções no eixo de transporte da Avenida República Argentina que permitirão que os Ligeirões ultrapassem os Expressos da linha paradora de forma alternada nas estações Silva Jardim, Dom Pedro I, Morretes, Carlos Dietzsch (Igreja do Portão) e Itajubá.

Primeira fase

A primeira etapa da linha Norte-Sul do ligeirão vai começar a operar no dia 28 de março, como parte das comemorações do aniversário de 325 anos de Curitiba. No trecho de aproximadamente 11 quilômetros entre o Terminal Santa Cândida e a Estação Bento Viana, na divisa dos bairros Água Verde e Batel, a nova linha do Ligeirão Norte-Sul terá oito pontos de embarque e desembarque nesta primeira fase.

Vindo do norte em direção à Praça do Japão, o ligeirão terá como pontos de parada os terminais Santa Cândida, Boa Vista e Cabral e as estações Passeio Público, Central (Praça Santos Andrade), Eufrásio Correia, Oswaldo Cruz e Bento Viana.

Com o funcionamento do novo ligeirão, a estimativa é de que as viagens no percurso entre o Terminal Santa Cândida e a Estação Bento Viana, e vice-versa, levem entre 20 e 25 minutos. É quase a metade do tempo gasto pelos biarticulados que atualmente fazem o percurso e que param em 16 estações.

Ligação completa

Os projetos para a ligação completa da Linha Direta Norte-Sul, desde o Terminal Santa Cândida ao Pinheirinho, estão em desenvolvimento no Ippuc. As intervenções prevêem a implantação da infraestrutura de ultrapassagem em 13 estações em todo o eixo, incluídas neste número as cinco que já contam com recursos já aprovados junto à Caixa, que integram a segunda etapa de funcionamento da linha.

A estimativa, considerando os tempos de execução, aprovação dos projetos junto aos organismos financiadores e liberação do recurso pelo governo federal, é que a linha esteja operando de ponta a ponta (Santa Cândida-Pinheirinho) até 2020.