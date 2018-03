Prefeitura deposita R$ 3,2 milhões na conta das escolas e creches

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

A partir desta sexta-feira (9/3), a Prefeitura de Curitiba deposita R$ 3,2 milhões nas contas de 400 escolas, Centros Municipais de Atendimento Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs) da rede municipal. É a primeira parcela deste ano, referente aos meses de fevereiro e março.

O dinheiro, repassado bimestralmente pelo município às escolas, deve ser utilizado para despesas de consumo (compra de materiais) e serviço (pequenos reparos). O Fundo Rotativo tem como objetivo garantir que a reposição de materiais e os serviços sejam feitos de maneira rápida. O dinheiro pode ser usado na aquisição de itens limpeza, brinquedos, jogos e material pedagógico e esportivo, por exemplo. Já os recursos da cota serviço atendem gastos com vidros quebrados, telhas, troca de lâmpadas.

As escolas recebem o recurso de acordo com o número de estudantes e a estrutura. O valor é depositado em conta própria, acessada somente pelo diretor. “Graças ao Fundo, os diretores conseguem programar o que vão fazer durante o ano, as compras que serão necessárias e os serviços que podem executar”, explicou o prefeito Rafael Greca.

Em 2017, a Prefeitura repassou R$ 12,8 milhões do Fundo Rotativo para as escolas municipais, CMEIs e CMAEEs. Os recursos descentralizados beneficiaram 137.639 crianças e adolescentes.

Transparência

A população pode conferir como os gestores das escolas aplicam esse dinheiro. Toda a movimentação está registrada no sistema Gestão de Recursos Financeiros GRF, disponibilizado no site www.cidadedoconhecimento.org.br da Secretaria Municipal da Educação.

Para acessar os dados, basta entrar no site e clicar no link Recursos Descentralizados, do lado esquerdo baixo da página. Na próxima seção está o link Fundo Rotativo, que abre opções de pesquisa. Entre elas, a “consulta aos recursos liberados e as despesas das Unidades Educacionais”. Nesta página o cidadão pode consultar cada estabelecimento de ensino, por Núcleo Regional.

“O sistema permite o acompanhamento dos recursos e como estão sendo gastos. Além de ferramenta de gestão, é uma garantia de transparência”, disse o responsável pela Coordenadoria de Recursos Financeiros Descentralizados da Secretaria da Educação, Adriano Guzzoni.