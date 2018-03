Rede de farmácias Nissei realiza processo seletivo em Curitiba

(foto: Divulgação)

A Drogarias Nissei promove dois dias de recrutamento e seleção de novos colaboradores para Curitiba e região metropolitana. Será neste sábado (10) e na próxima terça-feira (13), no horário das 9 ou das 15 horas, no Centro de Treinamento de Capacitação Nissei (av. Anita Garibaldi, 1410, Cabral, Curitiba-PR). São vagas para operador de caixa, assistente de loja, atendente de balcão, farmacêutico e gerente de loja. Até o final deste ano, a Nissei prevê a contratação de mais de 200 novos colaboradores para atender ao seu plano de expansão.

Os candidatos deverão comparecer ao local, nos horários indicados, com currículo e documento de identificação pessoal. Para participar do processo seletivo é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo, exceto para concorrer a vaga de Farmacêutico, que necessita de formação Superior.

A empresa oferece, além do salário, vale transporte, seguro de vida e vale refeição a partir da data de contratação. Após os três primeiros meses de trabalho, a Nissei passa a oferecer assistência médica e odontológico e convênio farmácia. Após o primeiro ano de contratação, o colaborador também pode concorrer a vagas para receber auxílio educação.

Além do preenchimento imediato de vagas já disponíveis em seu quadro de colaboradores, a Nissei também vai pré-selecionar e cadastrar currículos para as novas vagas que serão abertas no ano, com o objetivo de acelerar as futuras contratações.



A Drogarias Nissei é a maior rede de farmácias do Paraná e está entre as dez maiores do Brasil, com mais de 270 lojas nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A Nissei também está entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e é Top of Mind no Paraná.