Jimmy Kimmel, Gal Gadot e outros artistas surpreendem público de sala de cinema durante Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Surpresa! Nos intervalos do Oscar, que ocorreu no último domingo, 4 de fevereiro, um grupo de artistas fizeram uma rápida visita à uma sala de cinema para agradecer os espectadores e o público pelo carinho. Jimmy Kimmel convidou alguns dos indicados ao Oscar e outros artistas para fazer a surpresa. As atrizes Gal Gadot, Lupita Nyong'o, Margot Robbie e Emily Blunt foram algumas das que aceitaram o convite para a "pegadinha". Além delas, Guillermo del Toro, Mark Hamil e Lin-Manuel Miranda integraram o time. "Muitos de vocês não estariam aqui sem as pessoas que agradeceram [em seus discursos]. Mas tem outro grupo que eu acho que merece nossos agradecimentos porque sem eles nenhum de nós estaria aqui", disse o apresentador Jimmy Kimmel, que idealizou a surpresa. "Então eu queria aproveitar esse momento para agradecer às pessoas que vão ao cinema ver os filmes que vocês fazem", continuou ele. Jimmy então explicou que havia uma sala de cinema no final do corredor com uma sessão de pré-estreia de "Uma Dobre no Tempo" (Disney), filme que deve ser lançado no Brasil no final de março. "Nós achamos que seria legal levar o nosso grupo lá para agradecê-los", disse ele, convidando algumas pessoas para fazer a surpresa. Em poucos instantes o grupo estava formado e os artistas se dirigiram à outra sala. Em seu canal no YouTube, Jimmy compartilhou o vídeo por trás das cenas e todos aparecem eufóricos para a surpresa. O apresentador e Gal Gadot foram os primeiros a entrar na sala. "Isso é muito melhor que o Oscar", disse a atriz, ovacionada pelo público. Em seguida, Jimmy brincou dizendo que sentia um cheiro de maconha na sala. "Percebi que vocês não tem nenhum aperitivo e levando em consideração o cheiro dessa sala....", disse ele, antes de anunciar os outros artistas e começar a entregar salgadinhos e doces para a platéia. Por fim, o apresentador convidou um espectador da plateia para anunciar os próximos apresentadores que subiriam ao palco na sala da premiação.