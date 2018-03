Música e dança espanhola é neste final de semana

(foto: Divulgação)

O grupo Perla Flamenca Arte em Movimento estreia, no dia 10 de março, a terceira temporada do projeto "Perla Flamenca Tablao", iniciado em 2015 pelo casal Miri Galeano "Perlita" e Jony Gonçalves, que há 15 anos difunde o Flamenco no Brasil e no exterior. O objetivo do projeto é criar em Curitiba o clima dos Tablados Espanhóis, aliando música, dança flamenca e gastronomia espanhola.

Nesta primeira edição de 2018, sobem ao palco alunos e profissionais do grupo Perla Flamenca, com destaque para a participação da bailaora Miri Galeano. "É uma alegria bailar aqui em Curitiba, onde escolhi para viver e desenvolver meu trabalho como coreógrafa e professora". O show também terá a participação do guitarrista Jony Gonçalves, do percussionista gaúcho Gustavo Rosa e do cantaor Fernando de Marilia.Além do show, o público poderá degustar algumas delícias inspiradas na culinária espanhola. Os ingressos estão à venda no Espaço Up Live (Rua Claudio Manoel da Costa, 623, Bom Retiro) e custam R$ 50,00.

SERVIÇO

Tablao - Espetáculo Flamenco

Dia 10 de março, às 20h30, no Espaço Up Live (Rua Cláudio Manoel da Costa, 623, Bom Retiro). Ingressos à venda no local.

Mais informação à imprensa pelos telefones: (41) 95717379 e (41) 95202051