Filme com temática judaica terá sua primeira exibição

(foto: Divulgação)

Será neste sábado, 10 de março, às 20h30, a primeira exibição do filme (média metragem) com temática judaica O Despertar de Solomon, no Centro Israelita do Paraná (Rua Agostinho de Macedo, 248, bairro Bom Retiro), em Curitiba. Filmado em 2017 na capital paranaense e na Serra do Mar, O Despertar de Solomon tem como atores principais Luciano Szafir e Fhelipe Gomes e também um elenco de atores e atrizes curitibanos.

Promovido pelo Centro Israelita do Paraná e pela B’nai B’rith, o avant-première terá um debate com a plateia e a participação de Szafir, do autor Leon Knopfholz e do produtor do filme, Marcos Cordioli (O Sal da Terra, Curitiba Zero Grau), além do presidente nacional da B’nai B’rith, Abraham Goldstein. Knopfholz fez questão que a arrecadação com os ingressos para assistir a primeira exibição do filme tivesse um cunho beneficente. Os ingressos podem ser leite em pó e/ou fraldas infantis, que serão doados ao Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba.

O conto do filme está publicado no premiado livro “Confissões Silentes” e foi adaptado ao cinema por Thais Soler, com a direção de André Faria (Prata Palomares, 1971). A narrativa traz um Solomon vivido em duas épocas, na juventude e na maturidade. O jovem é interpretado por Fhelipe Gomes, e mostra um adolescente mergulhado na cultura religiosa judaica que se decepciona com os desígnios de Deus e se transforma num médico de grande sucesso representado por Luciano Szafir, tentando provar a inexistência da alma. O conflito abordado no filme está entre a fé e a ciência, a luta interior de um homem com seus sentimentos do passado diante de acontecimentos recentes que fogem de seu controle.

O projeto foi realizado com o apoio do Fundo Municipal da Cultural, Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba. O filme teve o investimento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), administrado pelo BRDE, com recursos públicos geridos pela Ancine (Agência Nacional de Cinema) e teve ainda o apoio do Centro Israelita do Paraná e da B’nai B’rith.

Serviço

Avant-première do filme O Despertar de Solomon

Data: 10 de março, às 20h30 (sábado)

Local: Centro Israelita do Paraná: Rua Agostinho de Macedo, 248, bairro Bom Retiro, em Curitiba