Apesar de bombardeios, ajuda humanitária é entregue em Ghouta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um comboio de ajuda humanitária emergencial cruzou as fronteiras para o encrave rebelde de Ghouta Oriental, na Síria, e entregou seus suprimentos nesta sexta-feira (9), enfrentando tiros de artilharia e bombardeios na área em meio a uma ofensiva das forças do governo do ditador Bashar al-Assad. Os 13 caminhões descarregaram toda a comida na cidade de Douma e retornaram para território controlado pelo governo, apesar dos combates que, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), chegaram "extremamente perto" do comboio. Em menos de duas semanas, o Exército sírio retomou quase todo o território em Ghouta com a ajuda de quase ininterruptos bombardeios e ataques aéreos, deixando apenas um punhado de cidades sob controle insurgente. A investida matou mais de 1.000 pessoas, afirmou Médicos Sem Fronteira na quinta-feira (8). O Observatório Sírio de Direitos Humanos, que monitora a guerra, deu uma cifra de 950 civis mortos na campanha nesta sexta. Para os civis de Ghouta, presos em abrigos subterrâneos mas privados de água e comida, há um constante dilema: buscar suprimentos ou manter-se em segurança.