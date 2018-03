Flamengo terá 12ª time titular do ano contra o Macaé

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo de 2018 é definitivamente mais do que um time —é, no minímo, 11. Este é o número de escalações diferentes da equipe rubro-negra vistas até aqui. Neste sábado (10), às 19h30, no Moacyrzão, uma 12ª formação deverá ser testada contra o Macaé. Nos 12 jogos disputados até agora —um pela Taça Libertadores e o restante pelo Carioca—, o clube da Gávea repetiu os titulares apenas uma vez: na estreia da Taça Rio, contra o Madureira, e no último clássico com o Botafogo, encerrado em 1 a 0 para os flamenguistas. Com pré-temporada curta, o técnico Paulo César Carpegiani adiou a estreia de seus principais atletas. Deu oportunidade aos garotos da base. Integrou reforços, como o atacante Henrique Dourado, aos poucos. E fez questão de sujeitar o farto elenco a testes, caso da disputa na lateral direita entre Pará e Rodinei. Desta vez, o treinador colocará um time considerado misto em campo, na partida válida pela quinta rodada da Taça Rio, visando poupar esforços para um outro compromisso. Na quarta-feira (14), o Flamengo visita o Emelec, no Equador, pela competição prioritária da temporada, a Libertadores. “O elenco é montado para uma temporada. Indepedentemente de quem entrar, estaremos representando o Flamengo. Precisamos ter esse pensamento”, resumiu o meia Lucas Paquetá. Os prováveis titulares do Flamengo contra o Macaé serão os seguintes atletas: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Thuler e Trauco; Cuéllar, Jonas, Willian Arão e Lucas Paquetá; Vinícius Júnior e Felipe Vizeu. Estádio: Moacyrzão, em Macaé (RJ) Horário: 19h30 deste sábado Juiz: Rafael Martins de Sá