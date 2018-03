Petrobras inicia venda de campos de petróleo no litoral de Sergipe

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras abriu nesta sexta (9) processo para a venda de duas concessões de petróleo na Bacia de Sergipe e Alagoas. Uma delas, Piranema, já está em produção. O processo faz parte do plano de venda de ativos da estatal, com o qual a empresa pretende levantar US$ 18 bilhões no biênio 2017-2018 -até agora, já foram fechadas operações no valor de US$ 4,5 bilhões. Em 2017, o campo de Piranema produziu 4 mil barris de petróleo por dia, volume pequeno se comparado aos poços do pré-sal, que chegam a produzir mais de 20 mil barris por dia. A concessão adjacente, chamada de Piranema Sul, tem descoberta de petróleo mas ainda não produz. Em prospecto, a estatal diz que há potencial de novas reservas na área. É o 12º processo aberto desde que a estatal anunciou novo modelo de venda de ativos para se adequar a recomendações do TCU (Tribunal de Contas da União), em março de 2017. Desses, concluiu a venda do campo de Azulão, no Amazonas, à Eneva, e a abertura de capital da BR Distribuidora. O pacote restante inclui campos de petróleo em terra e no mar, ativos de produção de biocombutíveis, a polêmica refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e a malha de gasodutos do Nordeste. O último processo já estão na fase final, que compreende a entrega de ofertas pelos interessados, e deve representar a maior entrada de dinheiro do plano da estatal: o mercado acredita que o negócio movimentará entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões (entre R$ 19,5 bilhões e R$ 26 bilhões, pela cotação desta sexta). No fim de fevereiro, a Petrobras sofreu um revês em relação à primeira fase do seu plano de venda de ativos, com a rejeição pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) da venda da distribuidora de gás de cozinha Liquigás pelo grupo Ultra, operação fechada em 2016 por R$ 2,8 bilhões. A companhia estuda agora oferecer ações da subsidiária em bolsa de valores, como fez com a BR.