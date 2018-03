Dividido, Vasco enfrenta o Madureira na Taça Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dividido entre duas competições, o Vasco enfrenta o Madureira neste sábado (10), às 15h45, no estádio Moça Bonita, pela penúltima rodada da Taça Rio. Ainda sem a classificação assegurada para as semifinais, o time de São Januário chega à partida com o dilema de usar seus principais jogadores ou preservá-los, pois a estreia na fase de grupos da Taça Libertadores da América será na terça-feira (13) contra a Universidad de Chile. Com sete pontos, ocupando a vice-liderança do Grupo C, o Vasco é pressionado pela Cabofriense, que tem um ponto a menos. Com isso, se o time dirigido por Zé Ricardo não fizer um bom resultado contra o Madureira, terá de arriscar tudo na última rodada em um clássico contra o Botafogo. Além disso, o Vasco tem a necessidade de somar pontos. Caso não seja campeão da Taça Rio, a equipe cruz-maltina tentaria a vaga na semifinal do Campeonato Carioca por índice técnico. No momento, o Vasco está dois pontos atrás da Portuguesa e um do Boavista, ocupando a sexta colocação. Com tanta possibilidades para esses momentos de decisão, a escalação do Vasco virou dúvida para Zé Ricardo. Existe a possibilidade de a equipe jogar com três zagueiros, como ocorreu no clássico diante do Fluminense, ou ter a volta de Evander ao time titular. Nas demais posições, não deve haver mistério. Com isso, o Vasco deve ter a seguinte escalação para enfrentar o Madureira: Martín Silva, Yago Pikachu, Paulão, Erazo, Henrique; Desábato, Wellington, Evander (Werley), Wagner; Paulinho, Andrés Ríos. Estádio: Moça Bonita, no Rio de Janeiro Horário: 15h45 deste sábado Juiz: Maurício Machado Coelho Júnio