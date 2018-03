Renato relaciona Luan, mas faz mistério sobre escalação do Grêmio

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luan voltou a treinar, está relacionado, mas não tem presença garantida no Gre-Nal que fecha a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Nesta sexta-feira (9), Renato Gaúcho confirmou que o camisa 7 está entre os atleta chamados para o clássico, contudo evitou falar sobre a situação clínica e possibilidade de escalação no time titular. Principal jogador do Grêmio, o meia-atacante teve um edema muscular na coxa direita e ficou fora dos jogos contra Juventude e São Paulo-RS. "Eu tenho 26 jogadores concentrados. Você está jogando uma casca de banana para eu escorregar, mas não vou escorregar. Se eu explicar a situação do Luan, posso tirar ele do jogo ou confirmar. Então eu prefiro responder assim: tenho 26 jogadores concentrados", respondeu Renato ao ser questionado se Luan já estava 100% apto a atuar. Antes da entrevista, Luan participou normalmente do penúltimo treino do Grêmio. E no turno da manhã, ele realizou novo exame de imagem que não indicou resquícios significativos do edema. O departamento médico do Tricolor, no entanto, afirma que o jogador seguirá em observação até domingo. "Depende muito da lesão do jogador. Depende se fez algum trabalho ou não. Depende daquilo que o jogo representa. Quem me dá a palavra final é o jogador, não o médico. Ele não vai mentir. São várias coisas que te levam a escalar um jogador. Uma coisa é ele ficar uma semana parado, sem treinar. São várias coisas, penso com várias pessoas", comentou Renato Portaluppi ao falar, de forma genérica, sobre a volta de jogadores que ficam sem atuar. DESFALQUES Se Luan foi relacionado e é dúvida, Léo Moura e Maicosuel não. O lateral direito ainda não está recuperado de lesão muscular contraída na decisão da Recopa Sul-Americana e ficou fora da lista de relacionados. Já o meia-atacante emprestado pelo São Paulo torceu o tornozelo esquerdo no treino de quinta-feira e foi vetado pelos médicos. O Grêmio deve atuar no Gre-Nal a seguinte escalação: Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Maicon, Ramiro, Cícero (Luan) e Everton; Jael. Internacional e Grêmio se enfrentam domingo, às 17h (Brasília), no estádio Beira-Rio.