SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mahmoud, que foi eliminado na última terça-feira (6) no "BBB 18", foi recebido por uma multidão na sua cidade natal, Porto Velho (RO). Muitas pessoas vestindo uma camiseta escrito "team Mahmoud" fizeram questão de esperar o sexólogo no aeroporto, causando tumulto no local. Em seu Instagram, Mahmoud compartilhou imagens do momento, em que aparece tirando fotos com fãs pelo teto solar do carro, cercado por uma muvuca. "Obrigado, Porto Velho, minha cidade maravilhosa", escreveu ele na legenda.

Assim que deixou o "BBB 18", Mahmoud conversou e fez as pazes com Ana Paula, ex-participante com quem teve diversos desentendimentos no reality. A reconciliação ocorreu durante o programa “Rede BBB”, apresentado pela ex-BBB Vivian Amorim. A estudante de jornalismo apareceu em um vídeo e garantiu que as desavenças ficaram para trás: "Dentro da casa não temos noção das coisas, nossas emoções afloram de um jeito que eu nunca teria noção que as coisas que eu falei teriam tanta repercussão. Eu e o Mahmoud, a gente conversou na hora que eu fui embora, a gente pediu perdão, eu perdi perão sincero pra ele. Eu não esperava ter um atrito com um homossexual, ainda mais pelo meu melhor amigo ser homossexual. Eu não queria te ofender. Não esperava que a nossa briga ia ser tão longa. Eu desejo toda sorte do mundo para você. Quero que tenha seu espaço assim como estou batalhando pelo meu".

Jaqueline, segunda eliminada do "BBB18", também apareceu pelo telão para conversar com Mahmoud. A loira comentou a briga que protagonizou com o sexólogo, sobre a promessa do anjo, que ela acabou não dando para ele. "Pra você talvez pode ter sido uma promessa sim, mas não conversamos depois que eu ganhei", disse a biomédica, defendendo seu ponto de vista que não houve, de fato, uma promessa. Mahmoud não entrou em detalhes e mostrou não querer levar desavenças para fora do reality: "Está tranquilo, pra mim. O que acontece no 'BBB' fica no 'BBB'".