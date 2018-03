Polícia Militar comemora 47 anos da Academia do Guatupê

Solenidade na Academia do Guatupê (foto: AEN)

A Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), localizada em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, comemorou seus 47 anos com uma cerimônia realizada nesta sexta-feira (9), com a presença de autoridades civis e militares, convidados e comunidade. Foi entregue o Espadim Tiradentes aos 14 integrantes do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO) e da medalha de Mérito de Ensino.

“Em 25 anos de atividade policial tenho a visão da importância da APMG e a necessidade da constante capacitação. Toda vez que uma equipe vai à rua fazer uma abordagem ou operação, quanto mais capacitado está o policial mais tranquila fica a sociedade”, disse o secretário de Estado da Segurança, Júlio Reis.

A APMG foi inaugurada em 08 de março de 1971 e desde então ocupa um lugar de destaque no cenário nacional na educação. Nestes 47 anos a instituição atua com instrução voltada ao ensino e à pesquisa, visando a formação, habilitação, especialização, capacitação e atualização profissional dos militares estaduais.

O subcomandante geral da Polícia Militar, coronel Arildo Luis Dias, destacou a importância do momento em que os cadetes do 1º ano recebem o Espadim. “Para nós, da Polícia Militar, o cadete ingresso representa a renovação e esperança de um futuro melhor, de novas ideias, novas tecnologias e novas concepções, sem perder a essência que é a disciplina, a hierarquia, o trabalho e a instrução”, disse ele.

O diretor de Ensino e Pesquisa e comandante da APMG, coronel Mauro Celso Monteiro, lembrou que nos últimos anos a entidade se consolidou na área do ensino policial e bombeiro militar na parte de técnica profissional. “Nos estruturamos em novas tecnologias e, principalmente, na vinculação acadêmica com a Unespar, quando podemos certificar e fazer cursos de graduação e pós-graduação. Entramos em uma nova fase e a instituição está cada vez mais em um desenvolvimento educacional de alta qualidade”, disse ele.

MEDALHA

A Medalha Mérito de Ensino foi entregue aos professores e instrutores da APMG, militares e civis que atuam nos núcleos de ensino da PM em todo o Estado. “Fico honrada em receber esta medalha e ser agraciada na minha carreira.”, disse a fisioterapeuta que atua na PM há 24 anos, sargento Claudia Cornelio Sayde.

ESPADIM

Os alunos do primeiro ano do Curso de Formação de Oficiais ingressaram na APMG após serem aprovados no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e terem passado por testes de seleção. A adaptação deles à vida militar se deu por diversas atividades desenvolvidas na chamada quarentena, em que passam por instruções, orientações, atividades esportivas, exercícios de campo, confraternização e prestação de serviços à comunidade.

Nesta cerimônia os cadetes receberam o Espadim, que será portado por eles até o final do curso, quando, em solenidade oficial, o entregam novamente e recebem a espada de oficial da corporação. São 14 cadetes, sendo 13 homens e uma mulher.

Participaram do evento comandantes da Polícia Militar do Paraná, o prefeito de Campina Grande do Sul, Bihl Elerian Zanetti; o secretário de Segurança de São José dos Pinhais, Marco Antônio Setim; a vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, Vanessa Rasoto; o presidente da Associação da Vila Militar, coronel Washington Alves da Rosa; o presidente da Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Paraná, coronel da reserva Isaías de Farias; a presidente da Cruzada Social Cosme e Damião, Maria Cristina Albiero Betes, familiares e a comunidade.