Ministro diz que Rio sentirá efeitos de ação em 4 meses

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta sexta-feira (9) que a população do Rio deverá começar a perceber os efeitos da intervenção federal na segurança do estado em quatro meses. Segundo Jungmann, que assumiu a recém-criada pasta da Segurança, a previsão foi feita pelo próprio interventor do Rio, general Walter Braga Netto, em conversa recente. Jungmann participou de reunião com 13 parlamentares da bancada fluminense que integram o observatório legislativo da intervenção, iniciada no mês passado. A reunião foi para que o governo federal apresentasse as ações realizadas até agora. O ministro e parlamentares contaram que os objetivos apresentados são aqueles já conhecidos, como reequipar as polícias, fortalecer as corregedorias e reduzir ingerências políticas nos comandos. Jungmann reafirmou que pedirá empréstimo de R$ 20 milhões ao BNDES para fazer um diagnóstico da situação carcerária. Também afirmou que pretende que o STF volte a discutir a lei de drogas, com vistas a reduzir o encarceramento desnecessário.