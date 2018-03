(foto: Divulgação / PM)

Um homem foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Foz do Iguaçu (Oeste do Paraná), no Oeste do estado, na madrugada desta sexta-feira (9). Ele foi localizado após as equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), pertencente ao 5º Comando Regional da PM (5º CRPM), receberam informações sobre a atividade do rapaz.

