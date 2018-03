RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine aproveitou um momento de folga nas gravações de “Deus Salve O Rei” e foi às compras em um shopping da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na noite de quinta-feira (8). Elegante, a atriz usou o cabelo preso com um coque, botas, calça jeans e uma bolsa preta da marca francesa Yves Saint Laurent. Em um site de vendas, o mesmo modelo de Bruna, de couro com alça prateada, custa R$ 8.360. Marquezine deixou o local carregando várias sacolas de compras.