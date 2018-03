Protestos por morte de jornalista ameaçam premiê da Eslováquia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de pessoas foram às ruas de Bratislava e de outras cidades da Eslováquia nesta sexta-feira (9) para protestar contra a morte de um jornalista que investigava casos de corrupção ligados ao governo. A manifestação, a segunda do tipo em uma semana e a maior desde a independência do país, em 1993, coloca pressão sobre o governo do premiê Robert Fico, já que aliados seus são suspeitos de ligação com a Máfia italiana. Ele convocou uma reunião no fim de semana para debater a situação. Os protestos começaram após a morte do jornalista Jan Kuciak e de sua namorada, Martina Kusnirova. Os corpos do casal foram encontrados no dia 25 de fevereiro com marcas de tiros na casa onde eles moravam em Velka Maca (45 km de Bratislava). Kuciak, 27, era conhecido por investigar casos de corrupção. Em fevereiro, ele revelou um elo entre o ministro do Interior, Robert Kalinak, aliado de Fico, e um condomínio imobiliário suspeito de fraude fiscal em Bratislava. A última reportagem de Kuciak, publicada postumamente, mostrava a ligação entre a Máfia italiana e um grupo de empresários no país. Alguns nomes mencionados no artigo têm ligação com pessoas que depois trabalharam no governo de Fico --todos renunciaram aos cargos após o caso vir a público. Por isso, autoridades acreditam que o jornalista e sua noiva foram mortos por causa da reportagem. Mais de cem policiais fazem parte da equipe que investiga o assassinato do casal, e sete suspeitos -todos ligados à Máfia- chegaram a ser detidos, mas já foram liberados. O presidente Andrej Kiska, adversário político do premiê, ameaçou convocar novas eleições caso Fico não faça uma reforma ministerial. "Há uma grande desconfiança da população com o Estado", disse Kiska. "Nós cruzamos uma linha, as coisas foram muito longe e não dá para voltar".