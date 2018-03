Mulher de Colin Firth diz ter tido caso com jornalista que acusa de perseguição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diretora e produtora italiana Livia Giuggioli, mulher do ator britânico Colin Firth, admitiu que tinha um caso com seu próprio "stalker". As informações são do jornal Huffington Post. Segundo a assessoria de imprensa do ator, o casal, que vive junto há mais de 20 anos, passou algum tempo separado há cerca de dois anos, e durante esse período, Giuggioli manteve um romance com o jornalista e amigo de longa data Marco Brancaccia. Recentemente, ela acusa Brancaccia de uma "campanha de assédio assustadora" contra ela e seu marido, com quem reatou há pouco tempo. A revelação do caso vem após uma acusação e assédio e perseguição feita pelo casal contra Brancaccia. Eles acusam o ex-amante de "ameaças e perseguição durante meses". A acusação formal foi feita na justiça italiana, já que o casal vive na ponte aérea entre Londres e Umbria, na Itália. Brancaccia, que trabalha na agência de notícias ANSA, agora virou alvo de uma investigação da polícia italiana. Ele nega as acusações e acusa Giuggioli de inventar tudo para encobrir o romance que eles tiveram, que teria ocorrido entre 2015 e 2016. "Tivemos um envolvimento romântico, ela queria se separar do Colin para viver comigo", disse ele em entrevista ao Times publicada nesta sexta-feira (9). Ele ainda afirma que o casamento de Livia e Colin "já terminou faz anos". Brancaccia se defende dizendo que só mandou duas mensagens de Whatsapp para a ex-amante, além de um e-mail "amigável" para o próprio Colin Firth, onde descreve o relacionamento que teve com sua mulher. "No período de um ano, ela me mandou centenas de mensagens de amor, vídeos e fotos e até um diário", ele acrescenta. Firth e Giuggioli têm dois filhos, Luca, 16, e Matteo, 15. Colin é pai do também ator Will Firth, 27, de uma união anterior com a atriz Meg Tilly.