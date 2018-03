Polícia fecha bingo clandestino no Prado Velho, em Curitiba

(foto: Reprodução)

Policiais militares fecharam na tarde desta quinta-feira (8) um bingo clandestino no bairro Prado Velho, em Curitiba. Cerca de 150 pessoas estavam no local, sendo quatro encaminhadas (uma como testemunha), além da apreensão de R$ 2.158,80 em dinheiro trocado, e dezenas de máquinas usadas para o bingo.

A equipe era do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), pertencente ao 1º Comando Regional da PM (1º CRPM). De acordo com as informações repassadas pela unidade, por volta de 15 horas, denúncias repassadas à PM apontavam que em um galpão no bairro Prado Velho havia pessoas jogando bingo. Os policiais foram até o endereço e na abordagem encontraram aproximadamente 150 pessoas participando da atividade.

No local foram apreendidos 16 monitores, 32 CPUs, sete TVs, diversos acessórios para os computadores usados para bingo eletrônico, dois rádio comunicadores e cartelas para a prática de azar. Os clientes foram identificados e liberados, sendo três pessoas encaminhadas à sede do 12º Batalhão, no bairro Santa Quitéria, para ser feita a lavratura do Termo Circunstanciado (TC), e uma testemunha sobre os fatos.