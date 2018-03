Dois apostadores faturam quase R$ 5 milhões em sorteio da Quina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois apostadores acertaram as cinco dezenas do concurso 4.625 da Quina. Cada um deles, das cidades mineiras de Divinópolis e Guaxupé, vai receber o prêmio de R$ 4.767.084,15. Os números sorteados nesta sexta-feira (9), em Palmeira dos Índios (AL), foram os seguintes: 07, 43, 52, 63 e 80. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 10, é de R$ 600.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 4.767.084,15 Quadra - 4 números acertados - 74 apostas ganhadoras, R$ 9.795,67 Terno - 3 números acertados - 7151 apostas ganhadoras, R$ 152,43 Duque - 2 números acertados - 214315 apostas ganhadoras, R$ 2,79

LOTOFÁCIL

Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.634 da Lotofácil. Cada um dos bilhetes, das cidades de Fortaleza (CE) e Santa Rita (PB), vai receber o prêmio de R$ 1.110.149,18. Os números sorteados nesta sexta-feira (9), em Palmeira dos Índios (AL), foram os seguintes: 03, 04, 05 ,06, 07, 09, 10, 13, 14 ,15, 19, 21, 22, 24 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 12, é de R$ 1.700.000,00. Confira o rateio oficial: 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 1.110.149,18 14 acertos - 478 apostas ganhadoras, R$ 1.429,22 13 acertos - 16667 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 202067 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1198452 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.847 da Lotomania. Os números sorteados nesta sexta-feira (9), em São Paulo, foram os seguintes: 03, 04, 05, 06, 14, 16, 26, 33, 41, 46, 51, 53, 67, 69, 70, 73, 75, 84, 94 e 95. O prêmio estimado para próximo sorteio, no dia 13, é de R$ 4.000.000,00. Confira o rateio oficial: 20 números acertados - não houve acertador 19 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 32.032,24 18 números acertados - 160 apostas ganhadoras, R$ 1.608,76 17 números acertados - 1499 apostas ganhadoras, R$ 120,20 16 números acertados - 8542 apostas ganhadoras, R$ 21,09 15 números acertados - 32763 apostas ganhadoras, R$ 5,49 0 acertos - Não houve acertado