Maracanã reabre para Fluminense e Nova Iguaçu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 41 dias fechado para eventos, o Maracanã deixará de ser “palco de samba” para voltar a ser casa do futebol. O local receberá neste domingo (11), às 19h30, o duelo entre Fluminense e Nova Iguaçu. A expressão em tom crítico à ausência de jogos no Maracanã foi usada justamente pelo técnico tricolor, Abel Braga, ao saber que o último Flá-Flu seria disputado em Cuiabá, em Mato Grosso, por falta de agenda no estádio carioca. A partida mais recente no local ocorreu em 27 de janeiro, quando Vasco e Flamengo empataram sem gols. O Fluminense atuou lá pela última vez uma semana antes, no empate também zerado contra o Botafogo. O retorno dos tricolores, no entanto, não será completo. Abel deverá poupar alguns de seus principais jogadores de olho no duelo com o Avaí na próxima quinta-feira (15), pela volta da terceira fase da Copa do Brasil —vale lembrar que na ida o Fluminense perdeu por 2 a 1 no Engenhão. “Domingo nós teremos que mudar alguma coisa. O tempo de recuperação será menor e nós teremos um jogo decisivo”, adiantou o técnico do Fluminense após o clássico com o Vasco, na última quarta (7). A expectativa é que Gilberto, Jadson e Marcos Junior sejam poupados. Richard também será desfalque, mas por cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. A equipe titular deverá ser a seguinte: Júlio Cesar; Renato Chaves, Gum, Ibañez; Léo, Airton, Douglas, Sornoza e Ayrton; Robinho e Pedro. Estádio: Maracanã, no Rio Horário: 19h30 deste domingo Juiz: Lenilton Rodrigues Gomes Junio