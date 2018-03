Joesley Batista deixa a prisão em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Joesley Batista, dono da J&F, deixou a prisão na noite desta sexta-feira (9). Ele estava detido desde setembro do ano passado em São Paulo. Mais cedo, a Justiça Federal do Distrito Federal havia determinado sua soltura, já que o processo tinha sido enviado a ela pelo ministro do Supremo Edson Fachin, relator da Lava Jato. Joesley foi preso por ter omitido provas em sua delação premiada, firmada com o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot. Ele também é acusado de envolvimento no chamado "quadrilhão do PMDB".