De olho em concorrentes na Taça Rio, Botafogo visita o Volta Redonda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Volta Redonda neste domingo, às 17h, no estádio Raulino de Oliveira, pela penúltima rodada da Taça Rio. O time dirigido por Alberto Valentim tem a necessidade de vitória para se manter na briga pelas vagas do Grupo C na semifinal do segundo turno do Campeonato Carioca. Com nove pontos, o Botafogo ocupa a terceira colocação, com um ponto de desvantagem em relação ao Fluminense e à Portuguesa. Os concorrentes, contudo, jogam em casa neste fim de semana: o Tricolor encara o Nova Iguaçu, enquanto a Lusa pega a Cabofriense. Se os três times confirmarem o favoritismo, a decisão das vagas será na última rodada, quando o Botafogo terá o clássico diante do Vasco pela frente. Mesmo que a vaga na semifinal da Taça Rio não venha, o Botafogo ainda deve ter a preocupação de somar pontos para ficar entre os quatro melhores na somatória dos turnos para chegar à semi do Campeonato Carioca. Para encarar o Volta Redonda, o Botafogo, que vem de uma vitória magra sobre o Bangu no Engenhão, não poderá contar com o goleiro Jefferson. No ataque, Ezequiel é dúvida. Caso ele não possa atuar, seu substituto será Luiz Fernando. O Botafogo deve ter a seguinte escalação para encarar o Volta Redonda: Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Leo Valencia; Rodrigo Pimpão, Kieza, Ezequiel (Luiz Fernando). Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Horário: 17h deste domingo Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda