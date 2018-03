Documentário é introdução à biografia do compositor Claudio Santoro

NAIEF HADDAD SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Dos compositores brasileiros do século 20, ele [Claudio Santoro] talvez tenha sido o que mais experimentou, o que mais teve inquietações em relação às grandes transformações desse período", diz o maestro Júlio Medaglia em depoimento a "Santoro - O Homem e sua Música". Dirigido pelo inglês radicado no Brasil John Howard Szerman, o documentário é uma introdução à biografia de um dos expoentes da história recente da música erudita no país. Uma das virtudes de Santoro, como afirmou Medaglia, era a capacidade de transitar entre estilos de composição sem jamais perder o rigor e a inventividade. Nesse sentido, o documentário cumpre bem seu papel. Mostra as incursões do compositor nascido em Manaus pelo dodecafonismo, pela tradição nacionalista, pela música eletrônica e pelas canções populares em parceria com Vinícius de Moraes, entre outras vertentes. Esse panorama tão eclético é percorrido por meio de trechos de interpretações vigorosas de orquestras como a Amazonas Filarmônica e a Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, fundada por ele em Brasília em 1979. Grupos de câmara, solistas e uma cantora também pontuam a narrativa. Em meio às peças musicais, há depoimentos de familiares e amigos, como o compositor Edino Krieger e o maestro Lutero Rodrigues. Essa alternância de peças musicais e entrevistas tem sua função didática, que não deve ser desprezada no caso de um compositor menos reconhecido do que merecia. No entanto, é inevitável que esse formato já desgastado resulte um pouco cansativo na segunda metade do documentário. Nas raras vezes em que a linguagem escapa desse eixo, o filme cresce, como nos grafismos que se movimentam ao som da música. "Santoro - O Homem e sua Música" tem seu valor pela clareza da narrativa e pela qualidade musical, mas não é um filme notável. Falta-lhe a coragem para o risco, para o atrevimento, justamente o que Claudio Santoro tinha de sobra.