Gleici volta triunfante e empareda Patrícia: 'Quem cava buraco para o inimigo cai dentro'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que o jogo virou no BBB 18. Quando menos esperava, Patrícia foi emparedada. E por ninguém menos que Gleici, que acaba de voltar do segundo andar da casa. Durante o programa ao vivo desta sexta-feira (9), a acreana foi orientada por Tiago Leifert a descer na casa e indicar alguém para o paredão quando fosse solicitada. Antes disso, as duas vencedoras da prova do líder, Paula e Jéssica, tiveram que decidir qual das duas ficaria com a imunidade e qual das duas com R$ 10 mil. A dupla decidiu que Paula ficaria imune e Jéssica receberia o prêmio de R$ 10 mil. Em seguida, Tiago Leifert chamou Gleici no quarto secreto e a liberou. "Agora faça o seu show, faça sua festa", disse o apresentador. "Quem cava buraco para o inimigo cai dentro", disse Gleici ao descer para a casa e abraçar os amigos Ana Clara, Paula, Ayrton e Jéssica. Todos ficaram muito felizes ao ver a sister de volta. Já os inimigos, Patrícia e Diego, não conseguiram esconder o choque e a cara de decepção ao ver que a acreana retornou. Após o choque da notícia, Gleici foi chamada ao vivo por Tiago Leifert para colocar alguém no paredão. Ela indicou Patrícia.