SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elevado João Goulart, o Minhocão, no centro de São Paulo, ficará fechado em tempo integral para carros aos finais de semana a partir deste sábado (10). A via será bloqueada às 21h30 das sextas e reaberta às 6h30 nas segundas. De segunda a sexta, o trânsito não terá alteração, sendo interrompido entre as 21h30 e as 6h30. Os desvios devem ser feitos por vias debaixo do Minhocão.