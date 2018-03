Em 'O Outro Lado do Paraíso', Renato pede Clara em casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De autoria de Walcyr Carrasco, a novela "O Outro Lado do Paraíso" é exibida na faixa das 21h da Globo. Clara (Bianca Bin) afirma que denunciará Gustavo (Luis Melo) e Renato (Rafael Cardoso) a apoia frente ao Juiz. Nádia (Eliane Giardini) decide ter um relacionamento com Odair (Felipe Titto). Bruno (Caio Paduan) desabafa com Raquel (Érika Januza). Elizabeth (Glória Pires) vela Adriana (Júlia Dalavia) após o procedimento cirúrgico. Mercedes (Fernanda Montenegro) afirma a Josafá (Lima Duarte) que Cleo (Giovana Cordeiro) deixará o bordel no seu tempo. Gael (Sérgio Guizé) pede ajuda a Mercedes e acaba descobrindo que apanhava de Sophia (Marieta Severo) na infância. Clara denuncia Gustavo, que acredita que poderá sair ileso do julgamento. Nicácio (Fábio Lago), Ivanilda (Telma Souza) e Marcel (Andy Gerker) desconfiam do comportamento de Nádia e Odair. Gael confronta Sophia. Lívia (Grazi Massafera) sugere que Gael prove a Clara que está do seu lado, denunciando Sophia para a polícia. Leandra (Mayana Neiva) diz que Karina (Malu Rodrigues) não pode mais permanecer no bordel, e Caetana (Laura Cardoso) dá à menina o endereço de Diego (Arthur Aguiar). Nádia anuncia que Diego terá de se casar com Karina. Renato (Rafael Cardoso) pede Clara em casamento.