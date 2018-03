José Augusto descobre a armação de Delfina em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De autoria de Alcides Nogueira, a novela "Tempo de Amar" é exibida na faixa das seis pela Globo. Delfina (Letícia Sabatella) desconfia de Tereza. Edgar conforta Carolina. Conselheiro é afastado de seus cargos no Governo e Celeste (Marisa Orth), Maria Vitória (Vitória Strada) e Vicente (Bruno Ferrari) o apoiam. Alzira faz elogios a Pepito e Balbina se surpreende. Emília ressalta o desenvolvimento da leitura de Tiana. Maria Vitória e Vicente escolhem o terreno em que irão morar, e Celeste se apressa em fazer a compra. Geraldo e Nicota presenteiam Helena, Giuseppe, Tomaso e Natália com a quantia que faltava para realizar seus casamentos. Ramón fala com Inácio (Bruno Cabrerizo) e Justino sobre a gravação do disco da dupla. José Augusto (Tony Ramos) descobre a armação de Delfina para prejudicar suas negociações. Tereza deixa a casa de Delfina.